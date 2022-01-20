Зеленский призвал украинцев не паниковать из-за слухов о вторжении России

Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу страны призвал не паниковать и не верить слухам о якобы возможном вторжении российских военных.

Зеленский опубликовал видеообращение, в котором заявил, что везде пишут о возможном конфликте Украины с Россией, который якобы может начаться "прямо завтра".

По его словам, эти "риски" существуют не один день, и больше они не стали. Украинский лидер призвал сограждан не паниковать и не верить слухам.

"Война идет уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички", – сказал Зеленский.

Он также призвал украинцев "выдохнуть и успокоиться", а СМИ быть средствами массовой информации, а не массовой истерии.

Зеленский добавил, что Украина не стремится к войне, но должна быть к ней готова.

Ранее Байден и Зеленский призвали Россию снизить напряженность, отметив, что дипломатия – лучший способ разрешить конфликт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952083-zelenskiy-prizval-ukraintsev-ne-panikovat-iz-za-sluhov-o-vtorzhenii-rossii/