Сирия сообщила о двух погибших мирных жителях при авиаударе Израиля

Сирия, город Хомс. Кадр из видео: YouTube/TheLifeofJord

Армия Сирии сообщила об авиаударе Израиля. Есть погибшие, передает РИА Новости.

Сирийские арабские вооруженные силы (САР) сообщили об авиаударе, нанесенном Израилем на город Хомс. По предварительным данным, семь мирных жителей ранены, еще двое погибли.

"Наши ПВО отразили атаки, сбив большую часть вражеских ракет. В результате агрессии погибли двое мирных жителей, один получил серьезные травмы, ранения также получили шестеро военнослужащих, был нанесен материальный ущерб", - говорится в сообщении сирийских военных.

Ранее они сообщили об отражении атаки израильских военных.

Кроме того, представители Сирии неоднократно обращались в Совет безопасности ООН, чтобы те поспособствовали прекращению систематического нарушения суверенитета страны Тель-Авивом. Как утверждает Дамаск, агрессия со стороны Израиля угрожает стабильности целого региона.

Напомним, в октябре 14 военнослужащих погибли при теракте в Дамаске.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1943643-siriya-soobschila-o-dvuh-pogibshih-mirnyh-zhitelyah-pri-aviaudare-izrailya/