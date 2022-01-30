В Японии заявили о пуске ракеты со стороны КНДР

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Береговая охрана Японии сообщила о том, что КНДР произвела пуск неизвестного снаряда в сторону Японского моря.

Береговая охрана выпустила предупреждение о возможном пуске баллистической ракеты со стороны КНДР. Также о возможном пуске заявило минобороны Японии, пишет РИА Новости.

Судам, находящимся в море, рекомендовали проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным объектам в случае их обнаружения.

В связи с произошедшим при канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб.

Сообщается, что Фумио Кисида наказал ответственным ведомствам действовать по трем направлениям: провести детальный анализ ситуации, в том числе безопасность авиа- и морского транспортного сообщения, подробно и своевременно информировать людей, а также предпринять все необходимые меры на случай непредвиденных обстоятельств.

Позже генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно, заявил, что снаряд пролетел около 800 километров, достигнув максимальной высоты полета в 2 тыс. километров, а время полета составило около 30 минут. Тем не менее, по его словам, точные характеристики ракеты еще анализируется.

В связи с предполагаемым ракетным пуском правительство Японии выразило "решительный протест", добавил генсек кабмина.

Также стало известно, что премьер-министр Японии Кисида созывает заседание Совета национальной безопасности после произошедшего.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи предполагает, что со стороны КНДР был совершен пуск одной баллистической ракеты из района северокорейской провинции Чагандо.

Напомним, что на прошедшей неделе КНДР пустила две ракеты в сторону Японского моря.

Также мы писали, что Северная Корея заявила, что провела испытания крылатой ракеты большой дальности и тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953687-v-yaponii-zayavili-o-puske-rakety-so-storony-kndr/