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Северная Корея сообщила об испытаниях крылатой ракеты большой дальности

Жители Южной Кореи на вокзале смотрят на запуск ракеты Северной Кореей
Жители Южной Кореи на вокзале смотрят на запуск ракеты Северной Кореей. Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Северная Корея заявила, что провела испытания крылатой ракеты большой дальности и тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".

"Академия оборонных наук КНДР провела испытательные пуски для обновления системы крылатых ракет большой дальности и испытательный запуск для подтверждения эффективности неядерной боеголовки тактической управляемой ракеты типа "земля-земля" 25 и 27 января соответственно", – сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным издания, ракеты поразили заданную островную цель в Японском, находящуюся на расстоянии 1800 км. В полете они находились 9 137 секунд. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын не присутствовал на испытаниях.

В свою очередь власти Японии выразили Северной Корее протест в связи с очередным ракетным запуском, который произвел Пхеньян в четверг, 27 января, пишет ТАСС.

"Через посольство [в Пекине] северокорейской стороне был выражен протест", – заявил министр обороны Японии Нобуо Киси.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что северокорейские военные в четверг утром в очередной раз запустили две баллистические ракеты в сторону Японского моря с интервалом в пять минут. Снаряды пролетели около 190 км, достигнув высоты около 20 км.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953401-severnaya-koreya-soobschila-ob-ispytaniyah-krylatoy-rakety-bolshoy-dalnosti/

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