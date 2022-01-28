Северная Корея сообщила об испытаниях крылатой ракеты большой дальности

Жители Южной Кореи на вокзале смотрят на запуск ракеты Северной Кореей. Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Северная Корея заявила, что провела испытания крылатой ракеты большой дальности и тактической управляемой ракеты типа "земля-земля".

"Академия оборонных наук КНДР провела испытательные пуски для обновления системы крылатых ракет большой дальности и испытательный запуск для подтверждения эффективности неядерной боеголовки тактической управляемой ракеты типа "земля-земля" 25 и 27 января соответственно", – сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным издания, ракеты поразили заданную островную цель в Японском, находящуюся на расстоянии 1800 км. В полете они находились 9 137 секунд. Глава Северной Кореи Ким Чен Ын не присутствовал на испытаниях.

В свою очередь власти Японии выразили Северной Корее протест в связи с очередным ракетным запуском, который произвел Пхеньян в четверг, 27 января, пишет ТАСС.

"Через посольство [в Пекине] северокорейской стороне был выражен протест", – заявил министр обороны Японии Нобуо Киси.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что северокорейские военные в четверг утром в очередной раз запустили две баллистические ракеты в сторону Японского моря с интервалом в пять минут. Снаряды пролетели около 190 км, достигнув высоты около 20 км.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953401-severnaya-koreya-soobschila-ob-ispytaniyah-krylatoy-rakety-bolshoy-dalnosti/