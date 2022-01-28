Лукашенко назвал Россию партнером номер один

Александр Лукашенко. Фото: Telegram/BELTA

Лукашенко в обращении к народу и парламенту заявил, что западные санкции нацелены на болевые точки экономики, из-за которых страдают люди.

"Изобрели модный термин - умные санкции. Якобы они воздействуют избирательно только на власть, на самом деле Запад методично и цинично нащупывает болевые точки экономики, проводит настоящие антигуманные эксперименты. в конечном итоге страдают люди", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что главной заслугой перед народом является сохранение мира и стабильности.

"Если мы, нынешнее поколение, на излете политической жизни допустим в Беларуси нестабильность, то и президенты, и парламенты, и ВНС - они никому не нужны будут. Народ вычеркнет их из памяти, как это недавно случилось в известном государстве, может, порой незаслуженно. Исходите из этого. Главное - сохранить мир, покой и саму страну", - сказал политик.

Партнером номер один для Беларуси является Россия, подтвердил Александр Лукашенко. И у российской стороны нет цели поглощать их.

В обращении к народу и парламенту белорусский лидер заявил, что если бы во время протестов 2020 года к власти в стране пришли бы оппозиционеры, они бы призвали в страну НАТО. А также пообещал вернуть Украину в лоно славянства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953547-lukashenko-nazval-rossiyu-partnerom-nomer-odin/