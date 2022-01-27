Белый дом передумал вводить санкции против Путина

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В настоящее время США решили не вводить санкции против российского президента Владимира Путина. Поскольку эти действия могут создать "технические трудности", передает CBS со ссылкой на источники.

"США могут ввести санкции против Путина, но на данный момент Белый дом решил не делать этого. Согласно источникам, с которыми я общаюсь, если это сделать, это создаст некоторые технические трудности", – сообщила журналистка телеканала.

По ее словам, если Белый дом введет санкции против людей, с которыми они ведут переговоры, то им будет сложно совершать поездки в другие страны и координировать свои действия с партнерами.

Ранее президент США Джо Байден допустил введение санкций против Путина в том случае, если Россия вторгнется в Украину. Он также отметил, что эскалация конфликта на российско-украинской границе может изменить мир.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1953229-belyy-dom-peredumal-vvodit-sanktsii-protiv-putina/