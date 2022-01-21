Байден объяснил, что именно США сочтут вторжением России в Украину

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ ERIC BARADAT / Contributor

Американский президент Джо Байден рассказал, что любое пересечение украинских границ российскими военными США сочтут за "вторжение".

"Если военные пересекут границу Украины – это вторжение, оно встретит серьезный экономический ответ, об этом я ясно дал понять президенту (России Владимиру) Путину", – заявил глава США на пресс-конференции.

Он отметил, что у российских властей есть и другие сценарии эскалации конфликта в Украине, помимо открытого вторжения военных, пишет РИА Новости.

"Долгая история применения других агрессивных мер, не включающих военные - военизированные тактики, так называемые атаки из "серых зон", действия, когда российские солдаты не носят форму", – сказал Байден.

По его словам, Соединенные Штаты будут готовы отреагировать на действия, которые "могут исходить от России", включая "маленьких человечков в зеленой форме, а также кибератаки".

Кроме того, Байден заявил, что Россия будет привлечена к ответственности за вторжение в Украину, но масштаб ответа будет зависеть от того, как это произойдет, передает DW.

"Одно дело, если это будет незначительное вмешательство, и нам в итоге придется спорить о том, что предпринимать, а что не делать. Однако если они действительно сделают то, что на что способны... Это будет катастрофой для России, если они продолжат вторжение в Украину", – добавил президент США.

На его слова отреагировал Владимир Зеленский, президент Украины.

"Хотим напомнить великим державам, что незначительных агрессий не бывает и маленьких народов не бывает. Как не бывает ни незначительных жертв, ни маленького горя от потери близких. Говорю это как президент великой державы", – написал он на своей странице в Twitter.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявлял, что ситуация на российско-украинской границе является крайне напряженной, сообщает РИА Новости.

Песков также отметил, что США не предоставили никаких доказательств своих утверждений о грядущей эскалации на Украине. Он констатировал, что жить приходится "в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи".

США объявили, что разрабатывают новые пакеты санкций против России. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила CNBC, что Вашингтон примет в расчет озабоченности своих европейских союзников по вопросу введения санкций против России.

"Мы хотим сохранить единство с нашими союзниками. Конечно, экономические связи между Россией и Европой прочнее, чем между Россией и Соединенными Штатами. Поэтому мы очень тесно работаем с ними (европейскими союзниками), чтобы понять их озабоченности и убедиться, что мы принимаем их в расчет в разработке нашего ответа", – сказала глава Минфина США.

Она добавила, что разрабатываемые совместно с союзниками санкции станут "ощутимыми" для экономики России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952253-bayden-obyasnil-chto-imenno-ssha-sochtut-vtorzheniem-rossii-v-ukrainu/