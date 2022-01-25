8,5 тыс. военнослужащих США были приведены в состояние готовности на фоне ситуации в Украине

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США привели в состояние повышенной готовности до 8,5 тыс. своих военнослужащих из-за потенциального "вторжения" России в Украину, передает CNN.

По указанию Байдена министр обороны США Ллойд Остин отдал приказ о готовности к развертыванию войск.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Но отметил, что окончательное решение по развертыванию войск еще не приняли.

При этом, по его словам, они готовы "к любым непредвиденным обстоятельствам".

"Соединенные Штаты предприняли шаги для повышения готовности своих сил внутри страны и за рубежом, поэтому они готовы реагировать на ряд непредвиденных обстоятельств, включая поддержку сил реагирования НАТО, если они будут задействованы", - заявил Кирби.

Как утверждают официальные лица США, вторжение российских войск в Украину может быть неизбежным.

Ранее Байден заявил, что любое пересечение украинских границ российскими военными они сочтут за вторжение. А США, в свою очередь, примут ответные экономические меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952769-85-tys-ssha-byli-privedeny-v-sostoyanie-gotovnosti-na-fone-situatsii-v-ukraine/