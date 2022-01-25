Байден оскорбил журналиста в ответ на вопрос об инфляции

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ Bloomberg / Contributor

Американский президент Джо Байден отказался отвечать на вопрос корреспондента Fox News и назвал его "тупым сукиным сыном", видимо, думая, что его микрофон отключен, передает Fox News.

В Белом доме проходила встреча президента США с экономическими советниками, на которой присутствовали представители СМИ. Спустя некоторое время журналистов попросили покинуть помещение, и они начали выкрикивать свои вопросы касательно ситуации вокруг Украины.

"По одной причине я не люблю делать этого: вы никогда не освещаете существо встречи", – сказал американский лидер, добавив, что ожидал от прессы вопросов о снижении цен в стране.

Тогда журналист Fox News Питер Дуси спросил Байдена, считает ли он, что "инфляция – это политическая ответственность на промежуточных выборах".

Президент США, вероятно, не зная, что микрофон все еще включен, грубо ответил Дуси.

"Это большая ценность. Больше инфляции. Что за тупой сукин сын", – сказал Байден.

Сам корреспондент не услышал фразу, сказанную главой США, но оскорбление попало в эфир телеканала C-Span.

Позже Байден позвонил Питеру Дуси и сказал, что в его словах не было ничего личного.

"Он сказал: "Ничего личного, приятель". Мы поговорили о том, что надо двигаться дальше. Я сказал, что продолжу задавать вопросы, отличные от тех, что задают другие. Он сказал: "Ты должен", – сообщил журналист.

Ранее Джо Байден назвал глупым вопрос журналистки телеканала Fox News, когда та спросила, почему он ждет "первого шага" от Путина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952809-bayden-oskorbil-zhurnalista-v-otvet-na-vopros-ob-inflyatsii/