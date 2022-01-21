Байден назвал вопрос журналистки о Путине "глупым"

Джо Байден. Фото: Pete Marovich/Abaca/Bloomberg via Getty Images

Американский президент Джо Байден назвал глупым вопрос журналистки телеканала Fox News, когда та спросила, почему он ждет "первого шага" от Путина, говорится на сайте Белого дома.

Отмечается, что Байден встретился в Белом доме с членами президентского Совета по науке и технологиям. На данном мероприятии также были представители СМИ.

В тот момент, когда журналисты покидали встречу, корреспондентка Fox News выкрикнула Байдену вопрос: "почему вы ждете, пока Путин сделает первый шаг?". Американский президент рассмеялся и ответил: "до чего же глупый вопрос".

Ранее американский лидер рассказал, что любое пересечение украинских границ российскими военными США сочтут за "вторжение". По его словам, Соединенные Штаты будут готовы отреагировать на действия, которые "могут исходить от России", включая "маленьких человечков в зеленой форме, а также кибератаки".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952285-bayden-nazval-vopros-zhurnalistki-o-putine-glupym/