Лукашенко обвинил США в желании развязать войну на границе ЕС

Александр Лукашенко. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Александр Лукашенко заявил, что США хотят развязать войну на границе Беларуси и Евросоюза, используя миграционный кризис, передает БЕЛТА.

Как отметил президент Беларуси, США призывают подключить к ситуации на польско-белорусской границе НАТО.

"Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам", – сказал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, американцы "любят чужими руками воевать". Он заявил, что власти США будут в стороне наблюдать за происходящим, поставляя оружие. А затем "они опять с долларом, который сейчас печатают, придут сюда, чтобы нам помочь, и Америка опять (будет – ред.) доминировать".

"Вот по большому счету к чему все это делается. Сделать они это хотят руками поляков, прибалтов и украинцев", – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси также добавил, что США преследуют цель – приблизиться к России, но им мешает Беларусь, через которую они "пока переступить не могут".

Ранее президент Беларуси назвал "мерзопакостным" поведение американцев и НАТО в Черном море.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944048-lukashenko-obvinil-ssha-v-zhelanii-razvyazat-voynu-na-granitse-es/