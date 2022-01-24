Семья президента Буркина-Фасо покинула страну, сообщили СМИ

Рош Марк Каборе. Кадр из видео: YouTube/France 24

Портал LSI Africa в Twitter сообщил, что семья президента Буркина-Фасо покинула страну на фоне вспыхнувших протестов.

"По нашей информации семья президента Роша Каборе покинула Буркина-Фасо", - написали журналисты.

Также стало известно, что предполагаемые демонстранты освободили из тюрьмы в столице Уагадугу осужденного в 2015 году за попытку переворота генерала Жильбера Дьендере.

"Генерал Жильбер Дьендере покинул свою камеру, когда его "освободили" мятежники. Он находится в военном лагере имени генерала Абубакара Сангуле Ламизаны", - сообщил портал.

В воскресенье утром в двух военных лагерях в столице Буркина-Фасо были слышны интенсивные выстрелы.

Протестующие военные потребовали отставки президента Роша Марка Каборе. Ранее он ввел по всей стране комендантский час. Также были закрыты школы, так как ситуацию в стране власти Буркина-Фасо посчитали небезопасной.

Ранее представители Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) призвали военных Буркина-Фасо поддерживать диалог с действующей властью.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952615-semya-prezidenta-burkina-faso-pokinula-stranu-soobschili-smi/