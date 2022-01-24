Жители Буркина-Фасо устроили протесты и потребовали отставки президента

Рош Марк Каборе, президент Буркина-Фасо. Фото: JULIEN DE ROSA/POOL/AFP via Getty Images

Военные Буркина-Фасо устроили протесты и потребовали отставки действующего президента, передает Twitter LSI Africa.

"Согласно нашей эксклюзивной информации, уход президента Роша Каборе действительно является частью требований мятежников", - пишет портал.

Они добавили, что безопасность президента Каборе обеспечивают силы жандармерии.

Ранее президент Буркина-Фасо ввел по всей стране комендантский час с 20:00 до 05:00 часов по местному времени. Также в понедельник и во вторник были закрыты школы в связи с тем, что обстановка была небезопасной, а также из-за "недовольных в казармах", передает РИА Новости.

Представители Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС) призвали военных Буркина-Фасо поддерживать диалог с действующей властью.

В воскресенье утром в двух военных лагерях в столице Уагадугу была слышна интенсивная стрельба. В тюрьме в одном из лагерей содержится генерал Жильбер Дьендере, которого осудили за попытку переворота в 2015 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952575-zhiteli-burkina-faso-ustroili-protesty-i-potrebovali-otstavki-prezidenta/