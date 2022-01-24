Талибы начали переговоры с Западом

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Боевики отправились в Осло, чтобы начать переговоры с западными официальными лицами, передает Би-би-си.

Переговоры продлятся три дня. Главными темами обсуждения будут права человека в Афганистане и усиливающийся голод в стране. Согласно последним данным, 95 процентов жителей этой страны испытывают нехватку продовольствия.

В минувшее воскресенье талибы (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) провели встречу с афганскими активистами. Но подробности этой встречи не разглашаются.

В этот раз "Талибан" попросит разморозить в банках США миллиарды долларов.

Как предупредила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт, будущие переговоры "не представляют собой легитимацию или признание талибов".

Реакция самих афганцев на визит талибов в Европу была неоднозначной. Кто-то возлагает на переговоры надежду. Другие призывают европейские страны не звать боевиков, пока они, для начала, не перестанут нарушать права человека в родном Афганистане.

Ранее талибы отправились на переговоры в Туркменистан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952610-taliby-nachali-peregovory-s-zapadom/