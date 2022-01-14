Делегация талибов отправилась в Туркменистан для переговоров

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Делегация "Талибана" (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран) отправилась в Туркменистан для переговоров, передает РИА Новости.

"Делегация вылетела в Ашхабад по приглашению Туркменистана для проведения переговоров с туркменскими официальными лицами по вопросам двусторонней торговли, энергетики, железной дороги, проекта ТАПИ и стипендий", - сообщил источник внешнеполитического ведомства Афганистана.

Делегацию возглавляет глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки.

Проект ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия) - строительство газопровода с 2015 года. Протяженность его равна 1814 километрам, а мощность составляет 30 млрд кубометров природного газа ежегодно.

Однако из-за внутренних конфликтов в Афганистане, часть газопровода, что проходит через территорию этой страны, оказалась проблемной.

После прихода к власти в Афганистане, талибы выразили заинтересованность в завершении проекта.

Напомним, боевики начали использовать гуманитарную помощь других стран в качестве оплаты труда рабочим.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951190-delegatsiya-talibov-otpravilas-v-turkmenistan-dlya-peregovorov/