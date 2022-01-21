Великобритания подготовила план эвакуации дипломатов из Украины

В Великобритании подготовлен план эвакуации дипломатов из Украины на случай нападения российских военных, передает Daily Express.
Отмечается, что эвакуацию сотрудников диппредставительств Соединенного Королевства в Украине будут проводить военнослужащие из эскадрона E SAS.
Но министерство обороны Великобритании заявило, что не собирается комментировать действия спецподразделений британской армии.
"Британская разведка следит за событиями по всей Украине, но в особенности в Крыму", – сообщил изданию один из источников в службе безопасности.
Ранее СМИ сообщили, что Канада направила в Украину бойцов спецназа, чтобы "сдержать российскую агрессию и определить способы оказания помощи украинскому правительству".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952295-velikobritaniya-podgotovila-plan-evakuatsii-diplomatov-iz-ukrainy/