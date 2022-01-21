СМИ: Великобритания направила в Украину десятки военных элитного подразделения

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Sky News сообщили, что Великобритания направила в Украину около 30 военнослужащих.

Десятки элитных военнослужащих прибыли, чтобы обучить украинских военных новым ракетным противотанковым установкам. Последние в количестве около двух тысяч были подарены стране Великобританией. Оружие, по словам производителей, способно одним выстрелом поражать и выводить из строя "любой основной боевой танк".

Кроме того, это "первая в истории ракетная система для одного солдата".

Прибывшие в Украину британские военнослужащие входят в состав недавно созданной Армейской бригады специальных операций.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес ранее заявил, что они собираются увеличить военную поддержку Украине. Он отметил, что это не является "стратегическим оружием" и не представляет угрозу для России.

"Они должны использоваться в целях самообороны, и британский персонал, проводящий начальную подготовку, вернется в Великобританию после ее завершения", - сказал Уоллес.

Ранее предприятия в Киеве получили брошюру с инструкциями на случай военных действий.

А президент США Джо Байден заявил, что любое пересечение украинских и российских военных они расценят как вторжение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952293-smi-velikobritaniya-napravila-v-ukrainu-desyatki-voennyh-elitnogo-podrazdeleniya/