Джо Байден. Фото: NICHOLAS KAMM/AFP via Getty Images

Американский президент Джо Байден провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, в ходе которых он заявил, что США и страны ЕС глубоко обеспокоены "действиями России" в отношении Украины, передает РИА Новости.

По словам Байдена, Соединенные Штаты и их союзники намерены принять решительные меры к России в случае дальнейшего развития конфликта.

"Президент Байден дал четко понять, что США, их союзники и партнеры привержены принципу "никаких решений или обсуждений по Украине без участия Украины", – говорится в заявлении Белого дома.

Байден и Зеленский призвали Россию снизить напряженность, отметив, что дипломатия – лучший способ разрешить конфликт.

Кроме того, Зеленский сказал Байдену, что готов к прямым переговорам к Владимиром Путиным, заявил заместитель главы офиса президента Украины Андрей Сибига. Он добавил, что США со своей стороны поддержали идею проведения переговоров Украины с Россией.

Ранее президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели двухчасовые переговоры по закрытому каналу видеосвязи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946240-bayden-i-zelenskiy-prizvali-rossiyu-snizit-napryazhennost/