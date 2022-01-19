Чемпиона по боксу приговорили к смертной казни в Иране из-за участия в протестах

Мохаммад Джавад Вафаи-Сани. Фото : twitter.com/Rsheermohammadi

Власти Ирана приговорили чемпиона по боксу 26-летнего Мохаммада Джавада Вафаи-Сани к смертной казни за то, что он участвовал в протестах три года назад, передает vRINGe.com.

Как рассказал его адвокат Бабак Пакния, спортсмена приговорили к высшей мере наказания после казни чемпиона по борьбе: осенью 2020 года был исполнен приговор для Навида Афкари, которому было 27 лет. Однако до казни мужчина рассказал, что его пытали и заставили признаться в участии в митингах и убийстве военного.

В неправительственной организации по правам человека Ирана (IHR), которая находится в Норвегии, заявили, что Мохаммада Джавада Вафаи-Сани обвинили в "в поджоге и разрушении правительственных зданий".

В социальных сетях люди призывают спасти боксера и используют хэштег #SaveMohammadJavad в своих публикациях.

Тем временем министерство обороны США объявило, что скоро освободит пятерых заключенных из тюрьмы Гуантанамо. Они больше не угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов и могут быть освобождены из тюрьмы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951818-chempiona-po-boksu-prigovorili-k-smertnoy-kazni-v-irane-iz-za-uchastiya-v-protestah/