Власти США освободят пять заключенных тюрьмы Гуантанамо

Тюрьма Гуантанамо. Фото: Joe Raedle/Getty Images

Министерство обороны США объявило, что скоро освободит пятерых заключенных из тюрьмы Гуантанамо, передает The National.

Отмечается, что комиссия по пересмотру дел Пентагона назвала пять узников из списка заключенных, в котором всего содержится 39 имен. Они больше не угрожают национальной безопасности Соединенных Штатов и могут быть освобождены из тюрьмы.

На свободу должны выйти три гражданина Йемена, один уроженец Сомали и один кениец. В общей сложности они провели 85 лет в заключении, ожидая обвинений от американских властей.

Однако США отложили на неопределенный срок репатриацию граждан Сомали и Йемена из-за внутренних конфликтов в этих странах. На родину будет возвращен в ближайшее время только кениец.

Американские власти 20 лет назад создали тюрьму Гуантанамо на Кубе для заключения людей, которые обвиняются в терроризме.

Международные правозащитные организации призвали закрыть ее, обвиняя США в произвольном задержании людей и незаконных пытках.

Ранее Китай призвал закрыть тюрьму Гуантанамо и привлечь причастных и ответственных за пытки заключенных.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951649-vlasti-ssha-osvobodyat-pyat-zaklyuchennyh-tyurmy-guantanamo/