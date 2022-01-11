Скончался глава Европарламента

Давид-Мария Сассоли. Фото: FREDERICK FLORIN/AFP via Getty Images

Умер глава Европарламента Давид-Мария Сассоли.

В Италии на 66-м году жизни умер глава Европарламента, сообщил в Twitter его пресс-секретарь Роберто Куильо.

"Президент Европарламента Давид Сассоли скончался в 01:15 11 января в больнице Авиано, Италия, куда он был госпитализирован", — говорится в публикации.

Накануне он писал, что Давид Сассоли с 26 декабря находится в больнице.

"Госпитализация стала необходимой после возникновения серьезного осложнения из-за дисфункции иммунной системы. Поэтому любая официальная деятельность главы Европарламента отменяется", – написал Куильо в соцсети ранее.

Давид-Мария Сассоли, бывший тележурналист, стал депутатом Европарламента в 2009 году, в 2014 занял пост вице-спикера. В 2019-м был избран председателем Европарламента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950414-skonchalsya-glava-evroparlamenta/