Байден призвал пересмотреть законы о выборах в США

Джо Байден. Фото: Gettty Images/ ERIC BARADAT / Contributor

Президент США призвал внести изменения в законы Сената о выборах, передает Би-би-си.

Во время своего визита в штат Джорджия президент США выступил в поддержку реформирования избирательной системы в стране. В частности он призвал к поддержке двух законопроектов, которые были встречены республиканцами сопротивлением.

Более того, два демократа также выразили опасения.

Законопроекты, продвигаемые Байденом, - Закон о свободе голоса и Закон о расширении избирательных прав Джона Льюиса.

При помощи первого будут введены стандартизированные общенациональные правила голосования по всей стране. А закон Льюиса требует от ряда штатов получения разрешения на любые изменения в правилах проведения выборов.

"Чтобы защитить нашу демократию, я поддерживаю изменение правил Сената, каким бы способом они ни были изменены, чтобы не допустить, чтобы меньшинство сенаторов блокировало действия по избирательным правам", - сказал Байден.

Также мы писали, что во время выступления в Джорджии Байден снова назвал Камалу Харрис "президентом".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950757-bayden-prizval-peresmotret-zakony-o-vyborah-v-ssha/