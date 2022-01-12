Талибы начали использовать гуманитарную помощь для оплаты труда рабочих

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В Афганистане пожертвованное продовольствие начали использовать как оплату труда рабочих, передает Би-би-си.

Многие иностранные правительства, чтобы предотвратить голодание более половины населения Афганистана, направляют в страну гуманитарную помощь. При этом большая часть такой помощи направлена в обход правительства в лице талибов (запрещенная организация в Казахстане и ряде стран). И распределяется между населением международными организациями.

Еще при предыдущем правительстве Афганистана, поддерживаемого США, Индией была пожертвована пшеница. Теперь пожертвованное используется боевиками как оплата труда рабочих. Другая часть распределена между нуждающимся населением.

Кроме того, талибы заявили о расширении своей программы "Продовольствие за работу". В рамках которой рабочим будут выплачиваться не деньги, а продукты питания.

Таким образом, действующим афганским правительством уже получено 18 тонн пшеницы из Пакистана. Ведутся также переговоры о получении от этой страны еще 37 тонн и от Индии 55 тонн.

Администрация Байдена предоставит гуманитарную помощь в размере 308 млн долларов. А ООН призвала страны пожертвовать 4,4 млрд долларов Афганистану, чтобы избежать голода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950716-taliby-nachali-ispolzovat-gumanitarnuyu-pomosch-dlya-oplaty-truda-rabochih/