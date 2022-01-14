Посольство США в Багдаде подверглось ракетному обстрелу

Посольство США в Багдаде. Фото: AHMAD AL-RUBAYE/AFP via Getty Images

По посольству США в Ираке были выпущены не менее четырех ракет, передает Al Arabiya.

Отмечается, что в этом же районе Багдада расположены дипломатические миссии и резиденция правительства Ирака.

Как сообщает издание, три ракеты упали на территорию американского посольства, еще одна попала в школу, которая находится в соседнем жилом комплексе. В результате атаки были ранены девочка и женщина.

По словам свидетелей, во время ракетного обстрела была включена система противовоздушной обороны посольства.

Издание пишет, что предположительно ракеты были запущены из района Дора в Багдаде.

Ранее власти Ирака подтвердили завершение боевой миссии США в стране. Премьер Ирака поблагодарил коалицию и отметил, что их военные готовы защищать страну от угроз боевиков ИГИЛ (запрещенная организация в Казахстане).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1951112-posolstvo-ssha-v-bagdade-podverglos-raketnomu-obstrelu/