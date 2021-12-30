Власти Ирака подтвердили завершение боевой миссии США в стране

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Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что боевая миссия американских военных завершена в их стране и иностранные войска были выведены из Ирака, передает агентство "Синьхуа".

"Боевая миссия международной коалиции завершена, и вся боевая техника выведена за пределы Ирака. Согласно стратегическому диалогу, роль коалиции ограничилась консультированием и поддержкой", – написал аль-Казыми в Twitter.

Премьер Ирака поблагодарил коалицию и отметил, что их военные готовы защищать страну от угроз боевиков ИГИЛ (запрещенная организация в Казахстане).

Напомним, в октябре 12 человек погибли, 15 получили ранения в результате вооруженного нападения боевиков "Исламского государства" на одну из деревень в провинции Дияла на востоке Ирака.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949314-vlasti-iraka-podtverdili-zavershenie-boevoy-missii-ssha-v-strane/