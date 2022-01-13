Младший сын королевы Елизаветы II предстанет перед судом по делу о сексуальном насилии

Принц Эндрю, герцог Йоркский. Фото: Gettty Images/ Max Mumby/Indigo / Contributor

Принц Эндрю должен предстать перед судом в США после обвинений в сексуальном насилии, передает Би-би-си.

Женщина по имени Вирджиния Джуффре обвинила 61-летнего монарха в сексуальном насилии. Инцидент, по ее словам, случился в 2001 году, когда ей самой было 17 лет. Сам герцог Йоркский отрицал свою причастность к этому, заявив, что на помнит, встречался ли вообще с Джуффре.

Букингемский дворец отказался давать какие-либо комментарии.

На фоне скандала герцог Йоркский в 2019 году сложил с себя королевские обязанности, связанные с его титулом.

Теперь дело против принца Эндрю может быть рассмотрено уже в конце этого года. Сама Джуффре заявила, что рада этому.

"Она с нетерпением ждет судебного решения по существу этих требований", - говорит ее адвокат Дэвид Бойс.

Ранее женщина говорила, что стала жертвой секс-торговли со стороны покойного миллиардера Джеффри Эпштейна. И не раз ее принуждали к нежелательной сексуальной связи с состоятельными клиентами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950894-mladshiy-syn-korolevy-elizavety-ii-predstanet-pered-sudom-po-delu-o-seksualnom-nasilii/