Скончался миллионер Роберт Дерст, случайно признавшийся в убийстве жены и подруги

Роберт Дерст. Фото: Al Seib / Los Angeles Times via Getty Images

В США умер миллионер Роберт Дерст, который был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме за убийство жены и подруги, передает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

Как заявил правозащитник Дерста, он скончался в медучреждении из-за остановки сердца на 79 году жизни.

"Господин Дерст скончался сегодня рано утром, находясь под стражей в управлении исправительных учреждений штата Калифорния. Как мы понимаем, его смерть была обусловлена естественными причинами, связанными с рядом проблем со здоровьем, о которых мы неоднократно сообщали суду за последние несколько лет", – сказал Чип Льюис.

Отмечается, что проблемы со здоровьем у миллионера усугубились после COVID-19. После остановки сердца, врачам не удалось его реанимировать.

В декабре умер основатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1950387-skonchalsya-millioner-robert-derst-sluchayno-priznavshiysya-v-ubiystve-zheny-i-podrugi/