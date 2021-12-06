Умер основатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн

Марк Рудинштейн. Фото: Москва 24/Роман Васильев

Вчера, 5 декабря, скончался российский актер, кинопродюсер, основатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн. Ему было 75 лет.

Новость о смерти продюсера подтвердила его супруга изданию РИА Новости.

"Да, Марк умер. Спасибо за соболезнования. Говорить нет сил", - ответила Наталья.

Отмечается, что ранее Марк Григорьевич был госпитализирован с сердечным приступом. В больнице он находился в предкоматозном состоянии.

Марк Рудинштейн — советский и российский продюсер, актер, основатель фестиваля "Кинотавр".

Артист родился 7 апреля 1946 года в Одессе. Он играл в нескольких десятках кинокартин, в том числе "Приходи на меня посмотреть", "Завтра будет завтра".

Рудинштейн выступил продюсером фильмов "Аномалия", "Московские красавицы", "Короткое дыхание любви".

Фестиваль "Кинотавр" Марк Рудинштейн основал в 1990 году. Руководил им он до 2005 года, после его сменил Александр Роднянский.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1945369-umer-osnovatel-festivalya-kinotavr-mark-rudinshteyn/