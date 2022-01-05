Южная Корея заподозрила КНДР в запуске баллистической ракеты

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Правительство Южной Кореи предположило, что Северная Корея запустила одну баллистическую ракету, передает РИА Новости.

Ракета была запущена из внутренних районов страны в сторону Японского моря. Сообщается, что это возможно первое испытание вооружений КНДР в этом году. Предыдущее состоялось 19 октября прошлого года.

Ранее южнокорейские военные заявили, что зафиксировали со стороны Северной Кореи пуск неопознанного снаряда в 08:10 часов (05:10 по Нур-Султану).

"Разведывательные органы Южной Кореи и Соединенных Штатов проводят подробный анализ дополнительной информации", - говорится в сообщении Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Отмечается, что запуск был произведен с наземной пусковой установки. Снаряд пролетел 500 километров и упал вне исключительной экономической зоны страны. Информации об ущербе воздушным и морским судам нет.

"Мы предполагаем, что в случае запуска баллистической ракеты по обычной траектории, она пролетела около 500 километров", - заявил глава министерства обороны Японии Нобуо Киси.

Южнокорейское правительство сообщило, что продолжает следить за действиями со стороны КНДР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949811-yuzhnaya-koreya-zapodozrila-kndr-v-zapuske-ballisticheskoy-rakety/