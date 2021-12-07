Трамп назвал предстоящие переговоры Байдена и Путина "неравным матчем" для США

Дональд Трамп. Фото: Kevin Dietsch/UPI/Bloomberg via Getty Images

Бывший американский президент Дональд Трамп в интервью Newsmax назвал предстоящую онлайн-встречу Владимира Путина и Джо Байдена "неравным матчем" для Соединенных Штатов.

"Байден будет разговаривать с Путиным, и это неравный матч", – заявил Трамп, добавив, что "это неравный матч для нашей страны".

По его словам, это стало возможным из-за "сфальсифицированных" президентских выборов, в результате которых выиграл Байден. Трамп подчеркнул, что во время его руководства у него "никогда не было проблем" с Путиным. При этом он отметил, что вел жесткую политику в отношении России, несмотря на то, что он "ладил" с российским президентом.

"Я отлично ладил с Путиным, но я был жестким с ним, жестким, как никто другой", – добавил Трамп.

Ранее опрос среди американцев показал, что если бы выборы президента США проходили сейчас, Трамп обошел бы Байдена.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945735-tramp-nazval-predstoyaschie-peregovory-baydena-i-putina-neravnym-matchem-dlya-ssha/