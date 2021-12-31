Саакашвили заявил о наличии внебрачной дочери

Михаил Саакашвили. Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto via Getty Images

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили признался на своей странице в Facebook, что у него есть внебрачная дочь.

"Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие вместе со своей мамой самая маленькая участница – Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь", – заявил он.

Как отметил Саакашвили, его внебрачная дочь будет выступать с мамой. В Грузии только у певицы Софии Нижаридзе есть дочь по имени Элис-Мария. Артистка младше политика на 19 лет.

Напомним, в октябре девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и депутат Верховной рады Елизавета Ясько сообщила, что его отношения с супругой Сандрой Рулофс завершены.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949522-saakashvili-zayavil-o-nalichii-vnebrachnoy-docheri/