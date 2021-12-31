Путин предупредил Байдена о возможности разрыва отношений из-за ввода санкций

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин в разговоре с Джо Байденом предупредил его возможности полного разрыва отношений между странами в случае введения новых санкций, передает ТАСС.

По словам Ушакова, во время разговора американский лидер сообщил, что в случае эскалации ситуации на российско-украинской границе западные страны введут в отношении Москвы масштабные санкции.

"Но наш президент сразу же отреагировал на это: если все-таки Запад решится в тех или иных условиях ввести упомянутые беспрецедентные санкции, то все это может привести к полному разрыву отношений между нашими странами. И будет нанесен серьезнейший ущерб отношениям России с Западом вообще", – сказал помощник Путина.

При этом глава России предупредил коллегу, что подобные санкции могут привести к "самым серьезным последствиям", отметил Ушаков.

Ранее в Кремле рассказали подробности переговоров между Байденом и Путиным, которые состоялись в ночь с 30 на 31 декабря и продлились 50 минут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949513-putin-predupredil-baydena-o-vozmozhnosti-razryva-otnosheniy-iz-za-vvoda-sanktsiy/