Стали известны детали онлайн-переговоров Байдена и Путина

Владимир Путин на встрече с Джо Байденом. Фото: kremlin.ru

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели двухчасовые переговоры по закрытому каналу видеосвязи. Журналистам показали лишь первые кадры приветствия, затем беседа проходила тет-а-тет.

После завершения онлайн-встречи Белый дом опубликовал детали разговора Байдена и Путина.

Согласно заявлению, американский президент выразил глубокую обеспокоенность США и их европейских союзников по поводу наращивания российских сил у границ Украины. Он также дал понять, что "США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации".

Глава США подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Кремль также представил детали переговоров Путина и Байдена. В пресс-службе подчеркнули, что "разговор носил откровенный и деловой характер".

"Президенты выразили мнение, что с учетом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты", – говорится в заявлении.

Отмечается, что президенты подчеркнули важное значение активного диалога между двумя странами по борьбе с киберпреступностью. Кроме того, они намерены продолжать взаимодействовать по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с преступниками в киберпространстве.

В заявлении пресс-службы Кремля также говорится, что Путин и Байден обсудили внутриукраинский кризис и отсутствие прогресса в реализации минских договоренностей.

"Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса", – уточняется в сообщении.

По мнению глав государств, сотрудничество между США и Россией до сих пор находится в "неудовлетворительном состоянии".

Ранее Трамп назвал предстоящие переговоры Байдена и Путина "неравным матчем" для США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1945808-belyy-dom-soobschil-detali-onlayn-peregovorov-baydena-i-putina/