Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник связи Shiyan-9

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В Китае успешно состоялся запуск экспериментального спутника связи Shiyan-9, передает ТАСС.

В заявлении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC) говорится, что запуск состоялся в 00:43 (22:43 29 декабря по времени Нур-Султана) с космодрома Сичан с помощью ракеты-носителя Long March-3B.

Отмечается, что этот запуск стал 405-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Ранее власти Китая раскритиковали Илона Маска и его компанию SpaceX, поскольку китайская космическая станция едва избежала столкновения со спутником, запущенным программой Маска Starlink. Согласно документу, который Китай представил Космическому агентству ООН, спутники Starlink дважды за этот год "слишком близко подлетали" к китайской космической станции.

В свою очередь Илон Маск опроверг вышесказанные слова, заявив, что он никому ничего не блокирует и не запрещает.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949306-kitay-vyvel-na-orbitu-eksperimentalnyy-sputnik-svyazi-shiyan-9/