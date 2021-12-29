Илон Маск и SpaceX подверглись критике в Китае

Илон Маск. Фото: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images

Илон Маск и его компания SpaceX подверглись критике в Китае из-за того, что китайская космическая станция едва избежала столкновения со спутником, запущенным программой Маска Starlink. Согласно документу, который Китай представил Космическому агентству ООН, спутники Starlink дважды за этот год «слишком близко подлетали» к китайской космической станции, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. На сайте мы публикуем рассылку за предыдущий день. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

«По соображениям безопасности Китайская космическая станция внедрила превентивный контроль для предотвращения столкновений», — говорится в китайском документе, опубликованном на сайте управления ООН по вопросам космического пространства.

Действия SpaceX сразу же подверглись жесткой критике в китайском интернет-пространтстве. Так, пользователи Weibo, китайского аналога Twitter, заявили, что спутники Starlink — это просто «груда космического мусора» и «американское оружие космической войны». Учитывая, что вокруг планеты в настоящий момент вращаются около 30 тысяч спутников и бесчисленное количество космического мусора, ученые призвали правительства обмениваться данными, чтобы снизить риск катастрофических космических столкновений. Один только SpaceX развернул около 1900 спутников для обслуживания своей широкополосной сети Starlink, и это не предел для компании. Пользователи Weibo также пишут, что «всем становятся очевидны риски, которые несет с собой Starlink, за их бизнес будет расплачиваться вся человеческая раса».

Американское космическое агентство NASA было вынуждено внезапно прекратить выход в открытый космос в конце ноября, сославшись на риски, связанные с космическим мусором. В ответ Маск написал в Twitter, что орбиты некоторых спутников Starlink были скорректированы, чтобы уменьшить вероятность столкновений. Китай начал строительство собственной космической станции в апреле 2021 года с запуска Tianhe, самого большого из трех модулей. Ожидается, что станция будет завершена к концу 2022 года после четырех вылетов с экипажем.

Это не единственная критика со стороны Китая, которой подвергался Илон Маск в последнее время. Многие китайские клиенты недовольны работой автомобилей Tesla и их сервисным обслуживанием. Так, в апреле клиент из Шанхая, находясь в автосалоне, забрался на крышу автомобиля в знак протеста против плохого обслуживания клиентов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948916-ilon-mask-i-spacex-podverglis-kritike-v-kitae/