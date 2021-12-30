Илон Маск ответил на критику Китая

Илон Маск. Фото: Gettty Images/ Alex Wong / Staff

Американский миллиардер опроверг заявления о том, что мешает своим конкурентам, передает Би-би-си.

Ранее Китай раскритиковал американского миллиардера и его компанию SpaceX. КНР заявила, что их космическая станция дважды едва не столкнулась со спутниками, запущенными в рамках программы Маска Starlink Internet Services.

Также глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер заявил, что Маск начал "устанавливать свои правила". Миллиардер размещает свои интернет-спутники и якобы препятствует доступу своих конкурентов в эту отрасль.

Сам Маск опроверг вышесказанные слова, заявив, что он никому ничего не блокирует и не запрещает.

"Космос просто огромен, а спутники очень крошечные", - сказал основатель SpaceX.

Наряду с этим другие эксперты заявили, что между космическими объектами должно быть гораздо больше расстояния, чем предполагает Маск. И опасения Китая по поводу столкновений имеют смысл.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949254-ilon-mask-otvetil-na-kritiku-kitaya/