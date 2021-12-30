Путин и Лукашенко сыграли в хоккей после переговоров

Владимир Путин. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Главы России и Беларуси после переговоров провели товарищеский хоккейный матч и сыграли за одну команду, передает РИА Новости.

Лукашенко и Путин сыграли за белых и одолели команду красных с результатом 18:7. Путин выступил в экипировке под номером 11, Лукашенко – под номером 1.

Счет на третьей минуте первого периода открыл президент России, вторую шайбу забил белорусский лидер. В итоге Путин забил семь шайб, а Лукашенко – две.

Вместе с главами государств в хоккей сыграли звезды советского и российского хоккея. Кроме того, на лед вышел сын Лукашенко Николай, который также смог забить четыре шайбы.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что у Москвы и Минска нет пределов интеграции. Касательно возможности создания единой валюты России и Беларуси, Лукашенко сказал, что пока страны к этому не подошли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1949235-putin-i-lukashenko-sygrali-v-hokkey-posle-peregovorov/