Саакашвили потерял сознание в госпитале после сообщения о переводе в тюрьму

Михаил Саакашвили. Фото: Evgen Kotenko/ Ukrinform/Barcroft Media via Getty Images

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что неизвестные мужчины пытались забрать его из госпиталя. В ходе борьбы с ними, по его словам, он потерял сознание, передает РИА Новости.

Саакашвили в письме, которое зачитал адвокат Ника Гварамия, рассказал, что к нему зашли мужчины, одетые в черное, и сообщили, что переводят его в новое место.

"Я потребовал измерить мне давление, давление было 180, а после второго измерения - 200/110, тогда как моя норма 120/80. Это был гипертонический криз, по-моему. Никогда не был в таком состоянии с точки зрения пульса и давления. После этого они попытались силой вывезти меня, и я сопротивлялся, после чего я отключился, не помню определенные части", – заявил экс-президент Грузии.

По словам Саакашвили, когда он очнулся, врач опроверг информацию о его переводе в тюрьму.

Ранее девушка Михаила Саакашвили Елизавета Ясько рассказала, что у бывшего президента Грузии начались серьезные проблемы с памятью и развиваются заболевания, которые впоследствии могут привести к инвалидности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948815-saakashvili-poteryal-soznanie-v-gospitale-posle-soobscheniya-o-perevode-v-tyurmu/