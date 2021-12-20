Девушка Саакашвили рассказала о его заболеваниях, влияющих на работу мозга

Елизавета Ясько и Михаил Саакашвили. Фото: facebook.com/lisayasko.ukraine

Депутат Верховной рады Украины и девушка Михаила Саакашвили Елизавета Ясько заявила, что у бывшего президента Грузии начались серьезные проблемы с памятью и развиваются заболевания, которые впоследствии могут привести к инвалидности.

Елизавета Ясько в прямом эфире в Facebook рассказала, что врачи диагностировали у Саакашвили ряд заболеваний, которые влияют на работу мозга.

"Есть ряд болезней, которые связаны с неврологическими заболеваниями. Сюда входят и проблемы, которые влияют на работу головного мозга. Это очень сильно отражается на его координации движений, на том, как он может двигаться и ходить, на памяти… К сожалению, у него очень сильно развиваются очень серьезные симптомные заболевания, которые могут привести к инвалидности", – сообщила она.

По ее словам, экс-президенту Грузии должны предоставить свободу в праве выбора клиники для реабилитации. Также, пока не понятно, будет ли Саакашвили присутствовать в суде 22 декабря.

Ранее консилиум врачей не рекомендовал переводить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюрьму из-за выявленной у него депрессии и посттравматического стрессового расстройства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947452-devushka-saakashvili-rasskazala-o-ego-zabolevaniyah-vliyayuschih-na-rabotu-mozga/