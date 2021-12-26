Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи прокомментировал слова Путина о недопустимости оскорблений пророка Мухаммеда.

Как написал Балхи в Twitter-аккаунте, движение "Талибан" приветствует слова российского лидера о том, что богохульство в отношении пророка Мухаммеда нарушает религиозные чувства мусульман, а не является проявлением свободы слова. Перевод его слов публикует Lenta.ru.

Ранее на конференции Путин заявил, что подобные факты нарушают свободу вероисповедания людей, которые исповедуют ислам. Глава России считает, что оскорбление "святых чувств" верующих вызывает еще более острые и экстремистские проявления.

Кроме того, талибы также поприветствовали заявление российского президента о том, что РФ работает над вопросом признания нового афганского правительства, а также призывает разморозить резервы Центрального банка Афганистана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1948556-taliby-poprivetstvovali-zayavlenie-putina-o-proroke-muhammede/