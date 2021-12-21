Япония не намерена отказываться от смертной казни

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Японское правительство не намерено отказываться от смертной казни, но в целом готово изучить этот вопрос, передает ТАСС.

Заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара заявил, что общественное мнение в Японии склоняется к тому, что смертная казнь необходима в отношении жестоких преступлений.

"Такие правонарушения сейчас следуют одно за другим, и отмена смертной казни в подобных условиях не представляется нам правильной мерой", – отметил он.

При этом Кихара добавил, что правительство все же обсудит эту тему.

"Отмена такой нормы, как смертная казнь, - это важная проблема, имеющая отношение к основам системы нашей уголовной юстиции. Мы считаем, что этот вопрос можно изучать с осторожностью, с полным учетом общественного мнения", – сказал заместитель генсека кабмина.

Во вторник в Японии смертная казнь была применена для троих заключенных впервые с 2019 года. Еще 107 человек в японских тюрьмах ожидают исполнение приговора.

Ранее приговоренные к смертной казни подали в суд на правительство Японии из-за того, что их "не предупредили заранее".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947699-yaponiya-ne-namerena-otkazyvatsya-ot-smertnoy-kazni/