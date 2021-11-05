Приговоренные к смертной казни подали в суд на правительство Японии из-за того, что их "не предупредили заранее"

Иллюстративное фото: pixabay.com

Двое приговоренных к казни в Японии подали в суд, потому что их уведомили о наказании за несколько часов, передает Би-би-си.

В Японии приговоренных к смертной казни предупреждают об этом только за несколько часов до казни. Активисты за права человека утверждают, что такое положение дел вызывает сильный стресс у приговоренных. Смертная казнь в Японии осуществляется через повешение.

Сейчас в камерах смертников Японии находится более 100 человек. Все они каждый день ожидают смерти. Но в последние два года до этого момента никто из них не был казнен.

Адвокат двух подавших иск в районный суд города Осака японцев заявил, что традиция уведомлять таким образом является "бесчеловечной".

"Заключенные, приговоренные к смертной казни, каждое утро живут в страхе, что этот день станет для них последним. Центральное правительство заявило, что это должно уберечь заключенных от страданий перед казнью, но это не объяснение. Заграницей заключенным дают время подумать о конце своей жизни и мысленно подготовиться", - говорит адвокат двух Ютака Уэда.

Заключенные потребовали компенсацию в размере 193,5 тыс. долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1940746-prigovorennye-k-smertnoy-kazni-podali-v-sud-na-pravitelstvo-yaponii-iz-za-togo-chto-ih-ne-predupredili-zaranee/