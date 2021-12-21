Наследникам Марадоны не удалось продать на аукционе его дома и машины

Дом, который подарил Диего Марадона родителям. Фото: Telam / VIctoria Gesualdi

Наследники футболиста Диего Марадоны намеревались продать дом, который он купил родителям, на аукционе за 900 тысяч долларов. Но им этого не удалось сделать, так как не было желающих его купить, передает Telam.

Всего на трехчасовом онлайн-аукционе им удалось выручить 26 тысяч долларов (11,4 млн тенге). Самой прибыльной продажей оказалась картина из коллекции Марадоны. За нее заплатили 2,15 тысячи долларов (9,4 млн тенге). Еще одна картина с Фиделем Кастро была продана за 1600 долларов (702 тыс. тенге). Четыре футболки футболиста и два галстука были проданы по 70 долларов каждый (примерно 31 тыс. тенге).

Отмечается, что дом и квартира в Буэнос-Айресе, две машины марки BMW и многоместный Hyundai так и не были проданы, поскольку не было желающих их купить.

Из 84 лотов, представленных на торгах, 22 остались непроданными.

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Напомним, Диего Марадона умер в среду, 25 ноября, в возрасте 60 лет. По данным вскрытия, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947653-naslednikam-maradony-ne-udalos-prodat-na-auktsione-ego-doma-i-mashiny/