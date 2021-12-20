Бывшие страны СССР будут всегда в приоритете у России, заявили в российском МИД

Иллюстративное фото: pixabay

Замглавы российского МИД заявил, что бывшие страны Советского Союза всегда будут в приоритете у России, передает РИА Новости.

"В любом случае, куда бы эти страны ни шли, как бы они ни развивались, они всегда будут находиться в приоритете, в числе наших геополитических приоритетов независимо от геополитического контекста. Это часть нашего бывшего общего советского прошлого", - сказал заместитель главы МИД России Андрей Руденко.

Политический деятель отметил, что в отношениях между Россией и странами постсоветского пространства не доминирует фактор страха. И что все эти государства состоялись как независимые суверенные образования.

Как заявил Руденко, российское правительство продолжит взаимодействовать вместе со странами, входившими в состав СССР, "понимая всю ценность и значимость этого важного окружения".

Напомним, политолог предположил, что Россия требует от Соединенных Штатов прекратить военное сотрудничество с Казахстаном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947583-byvshie-strany-sssr-budut-vsegda-v-prioritete-u-rossii-zayavili-v-rossiyskom-mid/