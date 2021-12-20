Бывшие страны СССР будут всегда в приоритете у России, заявили в российском МИД

Замглавы российского МИД заявил, что бывшие страны Советского Союза всегда будут в приоритете у России, передает РИА Новости.
"В любом случае, куда бы эти страны ни шли, как бы они ни развивались, они всегда будут находиться в приоритете, в числе наших геополитических приоритетов независимо от геополитического контекста. Это часть нашего бывшего общего советского прошлого", - сказал заместитель главы МИД России Андрей Руденко.
Политический деятель отметил, что в отношениях между Россией и странами постсоветского пространства не доминирует фактор страха. И что все эти государства состоялись как независимые суверенные образования.
Как заявил Руденко, российское правительство продолжит взаимодействовать вместе со странами, входившими в состав СССР, "понимая всю ценность и значимость этого важного окружения".
Напомним, политолог предположил, что Россия требует от Соединенных Штатов прекратить военное сотрудничество с Казахстаном.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947583-byvshie-strany-sssr-budut-vsegda-v-prioritete-u-rossii-zayavili-v-rossiyskom-mid/