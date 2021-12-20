Политолог: Россия требует от США прекратить военное сотрудничество с Казахстаном

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Россия требует от США отказаться от двустороннего военного сотрудничества с Казахстаном. Об этом написал политолог Газиз Абишев в своем Telegram-канале, передает NUR.KZ.

Эксперт сообщил, что «МИД России опубликовал свой проект договора между США и РФ о гарантиях безопасности. В статье 4 упоминаются страны постсоветского пространства (подразумевается, что Казахстан тоже страна постсоветского пространства, не так ли)».

«Вот на что россияне предлагают подписаться американцам:

- Соединенные Штаты Америки не будут создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в Союз Советских Социалистических Республик и не являющихся членами Организации Североатлантического договора», - проинформировал Абишев.

Он отметил, что пока Казахстан входит в военный блок ОДКБ, американских баз и баз НАТО на его территории не будет, это противоречит самим принципам строительства военных блоков.

«Однако, есть и добавочка:

- а также развивать с ними двустороннее военное сотрудничество.

То есть, Россия предлагает Америке отказаться от двустороннего военного сотрудничества со странами бывшего СССР. В частности, от США требуют отказаться от двустороннего военного сотрудничества с Казахстаном», - написал политолог.

В этой связи Абишев напомнил, что «буквально две недели назад в Астане состоялась встреча представителей министерств обороны США и РК, на которой обсуждалось двустороннее военное сотрудничество на 2022 год. Речь идет, конечно же, о военном образовании (чтобы казахстанские офицеры учились не только в российской академии им. Фрунзе, но и в West Point), миротворчестве, материально-техническом обеспечении, подготовке профессиональных военно-медицинских и инженерных кадров».

По его мнению, «Россия своим проектом Договора требует от США полностью отказаться от подобного сотрудничества с Казахстаном и закрыть все соответствующие проекты».

«Понятно, что российские требования в первую очередь касаются Украины и Грузии, и что американцы на предложенные условия не пойдут. Но если бы у России была более высокая переговорная позиция и возможность продавить предложенный Договор, то Казахстан потерял бы возможность военного сотрудничества с США (а может, и другими странами НАТО, включая Турцию), потому что это не нравится официальной Москве. И никак не мог бы на это повлиять. В Вашингтоне говорили бы «все вопросы к Москве, она этого потребовала», в Москве бы отвечали «вот видите, как американцы вас ценят, променяли на какой-то стратегический договор», - предположил эксперт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947497-politolog-rossiya-trebuet-ot-ssha-prekratit-voennoe-sotrudnichestvo-s-kazahstanom/