Илон Маск заплатит более 11 млрд долларов налогов в этом году

Илон Маск. Кадр из видео: YouTube/TED

Илон Маск заявил в Twitter, что заплатит рекордную сумму налогов в этом году.

"Тем, кто еще задается вопросом: в этом году я заплачу более 11 миллиардов долларов налогов", - написал американский миллиардер в соцсетях.

Сумма может стать рекордной в истории Налоговой службы США.

Ранее сенатор от штата Массачусетс и представитель демократической партии Элизабет Уоррен репостнула в Twitter новость о том, что Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time. Она призвала Маска начать платить налоги и перестать "жить за чужой счет".

В ответ основатель Tesla и SpaceX пообещал выплатить такую сумму налогов, которую еще не выплачивал ни один американец в истории.

Напомним, в ноябре политический деятель США и 80-летний сенатор Берни Сандерс выдвинул в социальных сетях идею налога для сверхбогатых людей, чтобы они выплачивали "справедливую" долю.

На это заявление ответил Маск, который накануне этого сообщения уже продал часть своих акций. Он в шутливой форме подчеркнул, что все время забывает, что Сандерс все еще жив.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947516-ilon-mask-zaplatit-bolee-11-mlrd-dollarov-nalogov-v-etom-godu/