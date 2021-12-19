Беларусь заявила о готовности разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО

Владимир Макей. Фото: Getty Images/ picture alliance / Contributor

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о готовности разместить на территории страны ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО.

Глава МИД Беларуси дал интервью изданию RT Arabic. Макей сообщил, что Североатлантический альянс вплотную приблизился к границам Беларуси, при этом, как отметил министр, его военная активность и количество военных учений блока значительно увеличились.

"То, о чем заявил президент Лукашенко, о том, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Белоруссии ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - заявил Макей.

Напомним, что ранее Александр Лукашенко обвинил США в желании развязать войну на границе ЕС. Также ситуацию с действиями НАТО в Европе прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что на вопрос о том, зачем Североатлантический альянс приблизился к российским границам, нет здравого ответа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947375-belarus-zayavila-o-gotovnosti-razmestit-u-sebya-yadernoe-oruzhie-pri-ugroze-so-storony-nato/