Путин: Кто может ответить, зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам?

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel/Sputnik/AFP/Getty Images

Североатлантический альянс стягивает военную технику к границе России, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Ситуацию прокомментировал президент страны Владимир Путин.

"Ближе к нашим границам перебрасываются значительные подразделения и боевая техника стран НАТО, включая американскую и британскую. На самой Украине на линии соприкосновения в Донбассе аккумулируется все больше сил и средств при поддержке возрастающего числа западных инструкторов", – сказал Лавров на пресс-конференции с бразильским коллегой Карлосом Алберто Франко Франсой.

Западные страны провоцируют на антироссийские действия и Киев, который, по словам российского министра, может "сорваться на военные авантюры", пишет РИА Новости.

"Все это создает прямую угрозу безопасности России. Об этом 18 ноября на расширенной коллегии нашего министерства говорил президент Путин. И он подчеркнул, что нам конфликты не нужны", – отметил Лавров.

При этом если Запад "не сможет удержать Украину, а будет, наоборот, ее подзуживать", то Москве, как подчеркнул Лавров, придется принять необходимые меры для обеспечения безопасности страны.

Также глава МИД РФ заявил, что Запад якобы давно толкает другие государства на антироссийские предприятия. Втягивание стран постсоветского пространства в НАТО, по его мнению, – "ярчайший тому пример". Он добавил, что альянсу и его союзникам "прекрасно известно" отношение Москвы к этим стараниям.

Ситуацию прокомментировал и президент страны Владимир Путин. Он заявил, что на вопрос о том, зачем НАТО приблизилась к российским границам, нет здравого ответа.

"Отношения между Россией и западным сообществом, коллективным Западом, в 1990-е годы – начале 2000-х были практически безоблачными.

Зачем потребовалось расширять НАТО к нашим границам? Ну зачем? Кто может ответить на этот вопрос? Ответа здравого нет, не существует", – сказал Путин, выступая на инвестиционном форуме "Россия зовет!".

Также Путин добавил, что в ответ на действия НАТО, создающие угрозы для России, в стране началась разработка гиперзвукового оружия.

"Дело дошло до того, что в Польше и Румынии размещены системы ПРО. А пусковые установки, которые там стоят, Mk-41, на них могут быть поставлены и "Томагавки" – ударные системы. Но это же создает для нас угрозы. Ну это же очевидный факт, очевидная вещь.

На все наши уговоры и просьбы не делать этого, что произошло? То, что мы сейчас видим. В ответ мы вынуждены были, хочу это подчеркнуть, вынуждены были начать разработки гиперзвукового оружия. Это наш ответ", – сказал Путин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1944719-putin-kto-mozhet-otvetit-zachem-potrebovalos-rasshiryat-nato-k-nashim-granitsam/