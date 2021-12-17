Байден снова забыл имя министра обороны США и разозлил американцев (видео)

Джо Байден. Фото: Bloomberg/Getty Images

Президент США Джо Байден снова забыл имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина, чем вызвал недовольство американцев.

Видео с выступлением главы США на церемонии вручения медалей почета солдатам, участвовавшим в военных операциях в Ираке и Афганистане, появилось в Twitter.

Произнося благодарственную речь, глава Белого дома долго не мог вспомнить имя и фамилию министра обороны США.

"Я бы хотел выразить благодарность всем присутствующим здесь гостям. Председателю объединенного комитета начальников штабов, министра… министра… министра Остина", — заявил Байден.

Комментаторы не смогли пройти мимо нового конфуза, отмечает РИА Новости.

"Кто-нибудь хочет сыграть новый раунд игры "А вот Трамп бы на его месте…"?", "Неужели так сложно прочитать то, что написано на бумажке?", Всей стране стыдно за него", - возмущаются комментаторы под публикацией.

Отметим, что Байден попадает в такую ситуацию не в первый раз. В марте, объявляя о назначении двух женщин-генералов, президент забыл не только имя и фамилию министра обороны, но и название Пентагона, которое он в итоге назвал "этим подразделением".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947271-bayden-snova-zabyl-imya-ministra-oborony-ssha-i-razozlil-amerikantsev-video/