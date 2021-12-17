Финал "Мисс Мира" перенесли в последний момент из-за заражений участниц коронавирусом

Финал конкурса "Мисс Мира" перенесли после того, как стало известно о распространении COVID-19 среди участниц, передает корреспондент NUR.KZ.
Объявление с таким содержанием появилось в Facebook-профиле конкурса.
"Сегодня утром были подтверждены дополнительные случаи заражения. После консультаций с представителями здравоохранения и экспертами было принято решение о переносе (финала конкурса – прим. ред.)", – сообщается в тексте.
Финал конкурса должен был состояться сегодня, 17 декабря, в Пуэрто-Рико – жюри предстояло выбрать победительницу среди участниц из 97 стран мира.
Согласно новым данным, мероприятие состоится в ближайшие 90 дней.
Заболевшие находятся на карантине под наблюдением медиков – девушки смогут вернуться домой после полного выздоровления.
Отметим, что права представить Казахстан в конкурсе удостоилась одна из победительниц конкурса "Мисс Казахстан 2021" 23-летняя актюбинка Назерке Карманова.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1947293-final-miss-mira-perenesli-v-posledniy-moment-iz-za-zarazheniy-uchastnits-koronavirusom/